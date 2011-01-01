Assalti a cantieri Tav, s'indaga sui incontri precedenti ai disordini

Le indagini della Digos della polizia di Stato di Torino sugli scontri avvenuti sabato scorso in Val di Susa non si concentrano soltanto sui responsabili delle violenze, ma anche sulla fase preparatoria degli attacchi ai cantieri della Torino-Lione. È quanto si apprende da fonti informate. Gli investigatori stanno verificando, in particolare, se nei giorni precedenti al 25 luglio si siano svolti incontri o riunioni tra diverse componenti dell'area antagonista e anarchica per organizzare e pianificare le azioni contro il cantiere. Si tratta di una modalità, quella di incontrarsi in poche persone per decidere come agire e su quali obiettivi puntare, già adottata in passato, quando gruppi provenienti da altre città e dall'estero hanno preso parte agli scontri in Val di Susa e, in altre occasioni, anche a manifestazioni nel capoluogo piemontese. Secondo quanto si apprende, inoltre, i due tedeschi arrestati dopo gli scontri avrebbero fatto riferimento a contatti con attivisti del centro sociale Askatasuna. Su questo aspetto sono in corso gli accertamenti degli investigatori.