Ferrari, ricavi e utile netto in crescita, stime anno in rialzo

Ferrari ha realizzato nel secondo trimestre ricavi netti pari 1,9 miliardi di euro, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente (+11% a cambi costanti), un utile operativo pari a 605 milioni, con un margine al 31,2%, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente (+16% a cambi costanti) e un utile netto di 463 milioni, in crescita del 9%. La casa di Maranello ha rivisto al rialzo la guidance 2026 con ricavi netti a circa 7,6 miliardi (era 7,5 miliardi).