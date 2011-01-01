Pubblicato il bando per l'allargamento del tunnel di Tenda storico

L'Anas ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea il bando di gara per i lavori di alesaggio della canna storica del tunnel di Tenda, per un valore di 120,12 milioni di euro nel quadro di un investimento complessivo pari a circa 140 milioni di euro. Il progetto di adeguamento della galleria ottocentesca, su cui il transito è interrotto dall'ottobre 2020 a causa del crollo provocato dalla tempesta Alex, prevede l'allargamento della canna esistente. Dopo i lavori il tunnel disporrà di una piattaforma stradale larga 6,50 metri, comprensiva di banchina e corsia di emergenza, così da consentire anche il transito affiancato di eventuali mezzi di soccorso. La circolazione all'interno della galleria sarà organizzata in senso unico, dalla Francia verso l'Italia, mentre la nuova canna già in esercizio ospiterà la circolazione dall'Italia in direzione Francia. Il progetto include la realizzazione di by pass carrabili e pedonali che collegheranno la nuova canna in esercizio con quella storica allargata. Le domande di partecipazione, corredate di tutta la documentazione amministrativa richiesta, dovranno pervenire sul portale acquisti di Anas entro e non oltre il 7 settembre 2026. Il termine di scadenza per eventuali richieste di chiarimenti è fissato per il giorno 21 agosto 2026. "Con la pubblicazione del bando entriamo nella fase operativa di un progetto che potenzierà in modo concreto la mobilità tra il Piemonte e le Alpi Marittime" dichiara il commissario straordinario e ad di Anas Claudio Andrea Gemme.