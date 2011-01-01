Pnrr, il Piemonte ha completato il 29,4% dei suoi 52.984 progetti

Il Piemonte ha completato il 29,4% dei suoi 52.984 progetti Pnrr, su una media nazionale del 26,2%, collocandosi così al sesto posto in Italia dopo Trentino Alto Adige, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto. Si evince dal Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dei Servizi studi di Camera e Senato. In Piemonte il finanziamento complessivo arrivato con il Pnrr è stato di oltre 11,1 miliardi, il settimo per dimensione a livello nazionale. Fra le sette missioni del Piano, la Transizione Ecologica è quella alla quale in Piemonte sono andate le maggiori risorse: oltre 2,6 miliardi, pari al 24% del totale. Seguono oltre 2,5 miliardi per le Infrastrutture (22,7%), oltre 1,9 miliardi per la Digitalizzazione (17,8%), oltre 1,8 miliardi per Istruzione e Ricerca (16,5%), poco meno di 1 miliardo per Inclusione e Coesione (8,8%), oltre 800 milioni per la Salute (7,9%), e oltre 250 milioni per la missione RepowerEu (2,3%). Il principale ente attuatore per numero di progetti è stato il Ministero con 29.836 progetti e una spesa di oltre 2,6 miliardi, seguito da Comune con 10.871 progetti e una spesa di oltre 1,4 miliardi. La Regione è coinvolta in 2.296 progetti per una spesa poco superiore a 1,5 miliardi. Guardando al finanziamento però la parte del leone è tocca alle società per azioni, che superano i 3 miliardi di finanziamento con 428 progetti.