Reply, ricavi in crescita a 1,3 miliardi e utile ante imposte a 194 milioni

Reply archivia il primo semestre 2026 con risultati in crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari. Il fatturato consolidato raggiunge 1,312 miliardi di euro, in aumento del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre l'ebitda sale a 233,2 milioni di euro (+4,2%) e l'ebit a 189,7 milioni (+0,7%). L'utile ante imposte si attesta a 194,1 milioni di euro, in crescita dell'8,2%. Anche il secondo trimestre conferma il trend positivo, con ricavi pari a 667 milioni di euro (+8,7%) e un Ebitda di 121,2 milioni. Al 30 giugno la posizione finanziaria netta del Gruppo resta positiva per 402 milioni di euro. Il presidente Mario Rizzante sottolinea che gli investimenti tecnologici delle imprese si stanno concentrando sempre più sull'intelligenza artificiale, ormai divenuta un elemento strutturale delle strategie di crescita. Secondo Rizzante, Reply continua a distinguersi grazie a un modello che coniuga innovazione, specializzazione e rapidità di esecuzione. Il presidente ha inoltre evidenziato come l'Ia non stia sostituendo il lavoro delle persone, ma stia trasformando profondamente il modo in cui vengono progettati e sviluppati i sistemi digitali, aprendo una nuova fase nello sviluppo delle applicazioni e nell'organizzazione dei processi aziendali. In questo scenario, ha concluso, Reply continuerà a investire in competenze, piattaforme e nuovi modelli per accompagnare le imprese nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi, nei prodotti e nelle decisioni.