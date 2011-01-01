Caso Delmastro, legale Caroccia deposita chat con altre persone in procura

"In linea con il Procuratore di Roma Lo Voi, ho depositato agli inquirenti tutta una nuova serie di messaggi con altri soggetti provenienti da altre chat. E ho chiesto al Procuratore di sollecitare al Gip di sollevare una questione di legittimità costituzionale" per evitare "che una decisione di mancata autorizzazione da parte della Camera possa comprimere il diritto di Difesa rispetto alla tutela della riservatezza di un parlamentare, allo stato non prioritaria rispetto alla tutela della difesa che la Costituzione sancisce per ogni semplice cittadino". Lo rende noto l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Mauro Caroccia e della figlia Miriam, nell'ambito dell'indagine sul caso Bisteccheria d'Italia che vede coinvolto anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Con l'istanza il difensore chiede anche che il pm "voglia valutare di richiedere al giudice l'archiviazione per Miriam Caroccia, posto che la stessa risulta totalmente estranea a tutti i fatti contestati al padre".