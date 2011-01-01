Gruppo Pd in Consiglio Piemonte, "il centrodestra pensa di essere in un suk"

"Il centrodestra trasforma le istituzioni in un mercato di scambi tra i partiti della maggioranza". Così il gruppo Pd in Consiglio regionale di fronte al blocco dei lavori dell'aula, considerato dai consiglieri Dem "un vero e proprio 'suk' politico". Secondo il partito, da giorni la dinamica si ripete in fotocopia: convocazione fissata alle 10.30 con i lavori che prendono il via solo alle 11.30. "Oggi l'ennesimo strappo, con il rinvio dell'apertura alle 12. Un ritardo ingiustificato, causato unicamente dall'incapacità del centrodestra di trovare un accordo interno sulle nomine e sulle posizioni di potere. È intollerabile che l'attività istituzionale venga tenuta in ostaggio dai loro continui litigi. Le priorità del territorio sono paralizzate mentre la maggioranza si scontra su logiche di spartizione". "Vergogna è l'unica parola possibile per descrivere questo spettacolo indecoroso - aggiungono i consiglieri regionali del Gruppo Pd - esigiamo rispetto per le istituzioni e, soprattutto, risposte immediate sui problemi reali delle persone. Se non sono in grado di governare e di garantire nemmeno il funzionamento dell'aula, ne traggano le dovute conseguenze".