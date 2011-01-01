Europa-Regioni: Ue, "violenza inaccettabile contro la Tav, non minerà progetto"

"La violenza e l'intimidazione non hanno posto in Europa. Gli attacchi contro il progetto Lione-Torino sono inaccettabili e non possono minare un investimento strategico che serve milioni di europei. In quanto elemento chiave del Corridoio Mediterraneo e del Ten-T, il progetto migliorerà i collegamenti tra i paesi, renderà più efficiente il trasporto di persone e merci e rafforzerà la rete di trasporti europea. Piena solidarietà a Telt, ai nostri partner italiani e francesi e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per realizzare questo collegamento europeo." Lo scrive su X il commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas.