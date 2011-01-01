Distretto Carne Bovina di Razza Piemontese, accorta tra enti promotori

Firmato l'accordo tra gli enti promotori per la nascita del 'Distretto della carne bovina di Razza Piemontese'. Mercoledì 29 luglio si è compiuto formalmente il primo passo per l'avvio del percorso di valorizzazione di una delle eccellenze zootecniche del territorio piemontese. A Carmagnola l'incontro degli enti e delle realtà associative e imprenditoriali che nei mesi scorsi hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla costituzione del Distretto. L'accordo firmato è l'atto propedeutico alla presentazione della richiesta formale di riconoscimento del distretto di filiera alla Regione Piemonte. L'iniziativa, promossa dai Comuni di Carmagnola (Torino) e Racconigi (Cuneo), già sottoscrittori di un protocollo d'intesa nei mesi scorsi, vede la partecipazione di decine di Comuni del territorio, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni di rappresentanza, degli allevatori, dei trasformatori e degli operatori della ristorazione e del commercio locale. Ora la documentazione verrà trasmessa alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte per il completamento dell'iter istruttorio e la successiva iscrizione nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo.