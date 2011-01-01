Urso convoca tavolo tecnico su ex Ilva con i sindacati il 4 agosto

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, come concordato in occasione dell'ultimo confronto sull'Ex Ilva a Palazzo Chigi con le parti sociali, ha convocato per martedì 4 agosto alle ore 10 un tavolo tecnico interministeriale con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad approfondire le prossime misure da adottare per il futuro del sito produttivo di Taranto. Lo comunica una nota del Mimit. All'incontro prenderanno parte anche i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del ministero dell'Economia e delle finanze, del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, nonché i rappresentanti di Invitalia e i commissari straordinari di Adi e di Ilva in As.