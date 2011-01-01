Base confermato alla guida del Torino Film Festival

Giulio Base è stato confermato alla direzione del Torino Film Festival anche per le edizioni 2027 e 2028, mentre Vladimir Luxuria proseguirà alla guida del Lovers Film Festival fino al 2027. È stata inoltre confermata direttrice di Cinemambiente per il 2027 Lia Furxhi, a testimonianza della volontà del Museo Nazionale del Cinema di Torino di garantire stabilità e continuità nella guida delle proprie principali manifestazioni culturali, hanno spiegato il presidente Enzo Ghigo e il direttore Carlo Chatrian.