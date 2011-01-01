Picchiano e rapinano anziana in casa, tre uomini arrestati nel Cuneese

Finisce con tre arresti fra il Piemonte e la Liguria la scia di furti e rapine messi a segno da una banda itinerante di rapinatori che negli ultimi mesi ha colpito nella provincia di Cuneo. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Cuneo hanno eseguito le ordinanze nei confronti di tre cittadini albanesi, pluripregiudicati, nei comuni di Cuneo, Mondovì e La Spezia. Il colpo più efferato risale alla notte dello scorso 25 giugno a Caraglio, quando i tre malviventi, con il volto travisato e armati di un punteruolo e di una pesante mazza da muratore, avevano fatto irruzione nella villetta di un'ottantenne, molto conosciuta in paese poiché titolare di un rinomato locale pubblico. Un raid "fulmineo e violentissimo" secondo i carabinieri, durato appena quattro minuti, durante il quale l'anziana, sotto la minaccia delle armi e dopo essere stata percossa, era stata costretta a consegnare il denaro contante e i monili d'oro in suo possesso. Subito dopo, i banditi erano fuggiti calandosi dal primo piano della casa, dileguandosi nell'oscurità dei campi circostanti. Gli investigatori hanno anche accertato la responsabilità del gruppo in una raffica di furti in abitazione consumati nei due giorni successivi nei comuni di Roccabruna, Busca, Borgo San Dalmazzo e Roccavione. Secondo quanto emerso dall'attività investigativa, si trattava di una vera e propria banda itinerante che si spostava nel Nord Italia utilizzando vetture a noleggio intestate a prestanome. I militari stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se il gruppo sia responsabile di altri assalti analoghi messi a segno nella regione.