First Cisl, sempre meno sporteli banche, calo più forte nelle grandi città

Sempre meno sportelli bancari, altri 126 in meno nei primi sei mesi dell'anno, una "desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale". E' quanto denuncia il sindacato bancario First Cisl nel suo ultimo rapporto sul tema secondo cui "rispetto alla fine del 2021 la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo" e porta il totale della rete 19.016. Per il sindacato oramai "quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio. Dall'inizio dell'anno l'arretramento più significativo si riscontra in Liguria e Lombardia.