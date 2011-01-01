Unione montana Comuni olimpici Via Lattea adotta il bilancio pop

L'Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea per prima tra le Unioni montane, compie un passo avanti nel percorso d'innovazione amministrativa e trasparenza istituzionale con l'avvio del Bilancio Pop (Popular Financial Reporting), e si colloca tra le realtà più innovative nel panorama della pubblica amministrazione italiana. L'iniziativa s'inserisce in un percorso che punta a trasformare il tradizionale bilancio pubblico in uno strumento capace di dialogare con cittadini, imprese e stakeholder, rendendo facilmente comprensibili dati economici, attività svolte e risultati raggiunti dall'ente. Per l'Unione montana Comuni olimpici Via Lattea il 40% delle interazioni presenta un sentiment positivo, confermando un clima favorevole nei confronti dell'attività dell'ente e mettendo in evidenza anche la forte stagionalità che caratterizza i territori alpini, legata ai flussi turistici. Il suo Bilancio Pop inoltre dedica uno spazio specifico a ciascun Comune (Cesana, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere, tutti nel Torinese, ndr) aderente, valorizzandone identità, peculiarità, vocazioni economiche e caratteristiche territoriali. Dal punto di vista economico il documento evidenzia, tra l'altro, la crescita patrimoniale registrata tra il 2023 e il 2024, le criticità legate alla bassa densità abitativa e agli elevati costi dei servizi tipici delle aree montane, oltre al peso della stagionalità sull'economia locale. L'analisi delle attività dell'Unione individua inoltre tre grandi direttrici d'intervento che caratterizzano l'azione dell'ente: promozione turistica, servizi essenziali e valorizzazione della cultura e dell'identità alpina. Il presidente dell'Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea e sindaco di Sauze d'Oulx, Mauro Meneguzzi, sottolinea il valore strategico dell'iniziativa: "Per un'Unione montana come la nostra, che riunisce territori con identità diverse, ma accomunati dalle stesse sfide, questo documento rappresenta anche uno strumento di promozione e di valorizzazione".