Valle di Susa, tre incendi in poche ore tra il 28 e il 29 luglio

Tre incendi in poche ore, per i quali, a quanto si apprende, nell'immediatezza non è stata esclusa l'origine dolosa, si sono verificati in valle di Susa nella notte fra il 28 e il 29 luglio. Le fiamme hanno interessato un deposito auto a Codimosso, un deposito di pneumatici a San Giuliano (entrambe le località sono alle porte di Susa) e un bosco fra le montagne nella zona di Mompantero, nei pressi di una località conosciuta come Seghino. Gli accertamenti su quella che gli organi di informazione locali hanno definito "la notte dei roghi" sono ancora in corso, ma non è stato tracciato nessun collegamento con le proteste dei No Tav illuminati il 25 luglio con gli attacchi ai cantieri della nuova ferrovia Torino-Lione.