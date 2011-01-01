Tunnel Tenda, il comitato di monitoraggio chiede un incontro all'Anas

Il comitato di monitoraggio sui lavori per il tunnel di Tenda, formato da sindaci e istituzioni del territorio coordinato dalla Provincia di Cuneo, chiederà all'Anas e alla struttura commissariale "un nuovo incontro utile per conoscere tempi e modalità del futuro cantiere". La notizia della pubblicazione del bando di gara per il rifacimento della galleria storica, interrotta da una frana nell'ottobre 2020, è accolta "davvero favorevolmente" dai componenti del comitato "perché corrisponde alle aspettative, ed alle richieste, del territorio". "È necessario procedere speditamente - aggiunge il comitato - per garantire ai cittadini di poter contare su una infrastruttura completa e funzionale e poterlo fare in maniera definitiva".