Fiat accelera in Europa con una crescita del 21,7% nel primo semestre

Fiat continua ad accelerare in Europa (EU29) e - secondo i dati diffusi dal brand di Stellantis - chiude il primo semestre del 2026 con un incremento delle immatricolazioni del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota di mercato sale al 3,3%, in aumento dello 0,4% rispetto all'anno precedente, la crescita più significativa tra i principali brand di Stellantis. L'Italia si conferma il principale mercato di Fiat, con una quota del 12,6% in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Importanti progressi anche in Francia, dove le immatricolazioni sono aumentate del 35,8%, e in Germania, dove ha segnato una crescita del 24,6%. Il trend positivo si è esteso inoltre ad altri mercati, come Polonia (+35,1%), Belgio-Lussemburgo (+15,9%), Regno Unito (+16,7%), Portogallo (+11,6%) e Austria dove ha registrato una crescita del 74,5% e una quota di mercato pari al 2,5%. La crescita è trainata soprattutto da Pandina, leader del segmento A a motore termico in Europa e auto più venduta in Italia, dalla 500, tornata al vertice del segmento A in Germania, e dalla Grande Panda, che guida il segmento B in Italia ed è la terza vettura più venduta nel Paese, mentre Fiat 500 è tornata al vertice del segmento A in Germania, rafforzando ulteriormente la leadership del marchio nel segmento delle city car. Grande Panda sta già confermando il forte impatto sul mercato, affermandosi come protagonista nel segmento delle berline di segmento B, dove guida il mercato italiano e si posiziona come la terza vettura più venduta in assoluto nel Paese. Fiat conferma inoltre la leadership europea nei quadricicli elettrici con Topolino, che ha registrato il miglior trimestre di sempre per raccolta ordini (+30% su base annua) ed è leader di mercato in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Belgi Fiat Professional ha raggiunto una quota del 7,6% nel mercato europeo dei veicoli commerciali, confermando la leadership in Italia (24,8%), dove Ducato è stato il modello più venduto nel primo semestre.