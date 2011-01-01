No Tav, notte tranquilla al "non campeggio" di Venaus

È stata una notte tranquilla quella appena trascorsa in valle di Susa alle porte di Venaus, dove è presente uno storico presidio del movimento No Tav. Gli attivisti (i presenti sono una trentina) hanno allestito quello che hanno chiamato un "non campeggio" e, fra l'altro, hanno dispiegato un enorme tendone con i colori della bandiera della Palestina. Dall'altro lato della strada è presente il dispositivo delle forze dell'ordine, composto da due camionette del reparto mobile della polizia e da personale della Digos.