L'Asl To5 istituisce il Green Team degli ospedali

L'impegno dell'Asl To5 verso una sanità sempre più sostenibile compie un nuovo passo avanti. Con la deliberazione del direttore generale, il 21 luglio scorso è stato ufficialmente costituito il "Green Team Ospedali Riuniti", il gruppo di lavoro multidisciplinare incaricato di promuovere e coordinare le politiche di sostenibilità ambientale all'interno dei presidi ospedalieri aziendali. Rappresenta l'evoluzione naturale del percorso avviato negli ultimi anni dall'Azienda per ridurre l'impatto ambientale delle attività sanitarie, attraverso progetti concreti che hanno già prodotto risultati significativi, come la riorganizzazione sostenibile delle sale operatorie, l'introduzione dei custom pack chirurgici e il progetto "Anestesia Green". Il nuovo organismo sarà organizzato su due livelli: una struttura di coordinamento aziendale con funzioni di indirizzo strategico e una rete di gruppi di lavoro tematici dedicati ai diversi ambiti operativi. Tra gli obiettivi del Green Team figurano la diffusione della cultura della sostenibilità, la formazione del personale, la promozione di progetti innovativi sviluppati direttamente dai servizi, il monitoraggio dell'impatto ambientale attraverso indicatori misurabili e la definizione di strategie per la progressiva decarbonizzazione delle attività ospedaliere. "La sostenibilità non è più un obiettivo accessorio, ma una componente essenziale della qualità dell'assistenza sanitaria - dichiara la direzione dell'Asl To5 -. Con l'istituzione del Green Team mettiamo a sistema le numerose esperienze maturate negli ultimi anni e dotiamo l'Azienda di una struttura permanente capace di trasformare le buone pratiche in un modello organizzativo condiviso. Ridurre l'impatto ambientale significa rendere il nostro servizio sanitario più efficiente, resiliente e vicino alle esigenze delle generazioni presenti e future".