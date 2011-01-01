Liliana Segre è cittadina onoraria di Bra, nel Cuneese

Il consiglio comunale di Bra (Cuneo) ha votato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. "Un atto con cui intendiamo esprimere riconoscimento e gratitudine per quanto fatto dalla senatrice Segre, monumento vivente della Shoah" ha commentato il presidente del consiglio Fabio Bailo. La proposta era stata avanzata alcuni mesi fa dal centrodestra cittadino come "segno concreto di adesione ai valori di memoria, responsabilità e contrasto a ogni forma di discriminazione".