Il Piemonte trionfa al Concorso internazionale di Città del Vino

A Casale Monferrato l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, insieme al coordinatore regionale dell'Associazione Nazionale Città del Vino, Stefano Vercelloni, e all'assessora di Casale, Annalisa Rizzo, ha premiato le cantine e le distillerie piemontesi vincitrici del 24/o Concorso enologico internazionale di Città del Vino 2026 e della settima edizione del Grappa Award 2026, promossi dall'Associazione nazionale Città del Vino con il patrocinio della Regione Piemonte. L'evento sul territorio ha seguito la cerimonia dello scorso 11 luglio a Roma, dove si era tenuta la consegna dei riconoscimenti ufficiali a livello nazionale. "I produttori - ha detto Marnati - contribuiscono alla crescita e al sostegno dell'economia vitivinicola regionale, sono ambasciatori della qualità che ci contraddistingue, di sostenibilità ambientale e di innovazione". La competizione vitivinicola ha visto la partecipazione di oltre 1.400 vini provenienti da tutta Europa, oltre che da Paesi della scena vitivinicola globale come Azerbaijan, Israele e Brasile. A giudicare le campionature sono state 13 commissioni internazionali. Il Grappa Award ha visto in gara 200 campioni tra grappe, vermouth, aquaviti d'uva e brandy, esaminati da 2 commissioni. Il Piemonte ha raccolto 51 medaglie per i vini e 17 per il comparto distillati. Nel settore dei vini, su un totale concorso di 62 Gran Medaglie d'Oro e 313 Medaglie d'Oro, ha conquistato 3 Gran Medaglie d'Oro, 25 Medaglie d'Oro, oltre a 23 d'Argento. Al Grappa Award, su otto Gran Medaglie d'Oro complessive a livello nazionale, due sono andate al Piemonte, a cui si sono aggiunte nove Medaglie d'Oro e sei Medaglie d'Argento.