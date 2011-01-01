Azienda novarese dà buono carburante a tutti i dipendenti per l'estate

Bellosta Rubinetterie, azienda familiare di Briga Novarese attiva dal 1961 nella produzione di rubinetteria d'autore Made in Italy, ha deciso di riconoscere, con l'arrivo delle vacanze estive, a ciascun dipendente, un buono carburante del valore di 100 euro, a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie in un momento in cui il costo dei rifornimenti torna a pesare sui bilanci domestici. La misura arriva in un momento particolarmente delicato per gli automobilisti italiani: da sabato 4 luglio è cessato lo sconto di 5 centesimi al litro su benzina e diesel introdotto dal governo in risposta alle tensioni internazionali nello Stretto di Hormuz, con un atteso rialzo dei prezzi alla pompa. Bellosta Rubinetterie ha scelto di contrastare questa fase con un intervento diretto e immediato, senza attendere ulteriori misure esterne. "La famiglia Bellosta ha deciso di sostenere con un gesto concreto - dice l'amministratore delegato Maurizio Bellosta - la grande famiglia aziendale, per esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che lavorano ogni giorno dell'anno all'interno delle nostre mura. Proprio in questi giorni, per guardare con più forza al futuro, stiamo mettendo a terra un importante processo di transizione green, attraverso la redazione del bilancio di sostenibilità, che metterà in luce tutto ciò che da anni stiamo facendo per l'ambiente oltre a nuovi interventi e intraprendere una trasformazione economica e strategica generando vantaggi concreti nel medio e lungo periodo". Il buono, spendibile presso i principali distributori, sarà erogato a tutti i dipendenti dell'azienda, a prescindere da ruolo o inquadramento. L'iniziativa si inserisce nel percorso di welfare aziendale che Bellosta Rubinetterie porta avanti nel tempo.