Nursind, "in Asl To4 infermieri anticipano soldi DELLA benzina dei mezzi"

"Non bastavano le ore sottratte all'assistenza dei pazienti per lavaggi, tagliandi e manutenzione dei mezzi. Ora gli infermieri delle cure domiciliari devono occuparsi anche dei rifornimenti, anticipando persino di tasca propria il denaro per la benzina". La denuncia è del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind e riguarda il personale dell'Asl To4. "Chiedere a professionisti sanitari non solo di fare i benzinai, ma anche di anticipare i soldi per l'azienda è una mancanza di rispetto inaccettabile da parte di questa direzione generale - sottolineano per la segreteria del sindacato Giuseppe Summa e Antonio De Feo - una situazione grottesca e insostenibile, che calpesta la dignità del nostro personale e dimostra un'organizzazione ormai fuori controllo". Il Nursind ha chiesto ai vertici aziendali un intervento immediato per "cancellare queste pratiche folli, sempre in attesa del regolamento aziendale del parco auto, forse smarrito tra le scrivanie della direzione".