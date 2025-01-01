Trenitalia, oltre 33 milioni i passeggeri in viaggio nell'estate 2025

Sono oltre 33 milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno Trenitalia (società del Gruppo Fs) per i loro viaggi durante l'estate. Lo annuncia la società di trasporti ferroviari nel precisare che a trainare la domanda sono soprattutto le località della costa adriatica pugliese, con Lecce, Brindisi, Foggia e Taranto tra le mete più richieste, insieme alle destinazioni dell'Alto Adriatico, come Rimini, Riccione, Pescara, Termoli e Vasto. Cresce anche l'interesse per il versante tirrenico del Mezzogiorno, con un incremento dei flussi verso le principali località balneari della Calabria e della Campania. Tra le destinazioni di montagna spicca Bolzano, che si conferma una delle mete più attrattive della stagione, mentre sul fronte internazionale Parigi si distingue come una delle città più scelte dai viaggiatori, grazie al Frecciarossa che da Milano arriva nella capitale francese. Accanto alle destinazioni turistiche, restano protagonisti i principali poli urbani del Paese: Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna e Venezia. In occasione del periodo estivo, l'Alta Velocità ha potenziato i collegamenti con più di 130.000 posti disponibili al giorno per raggiungere oltre 150 destinazioni in tutta Italia. Tra le novità dell'estate 2026, il primo Frecciarossa diretto Lecce-Napoli. Nuove fermate anche per gli Intercity, tra cui Diamante, Tropea, Paestum, Polignano a Mare, Orbetello, Carrara, Cattolica, Diano, Taggia Arma e Monterosso.