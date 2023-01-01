Mit, finanziati ulteriori 292 interventi per strade in piccoli comuni

Finanziati 292 nuovi interventi per un valore complessivo di 40 milioni di euro, per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni. E' quanto afferma il Mit secondo cui per il Fondo Piccoli Comuni, destinato agli interventi nei comuni con meno di 5.000 abitanti, il ministero ha stanziato, da ottobre 2023, un importo complessivo pari a circa 52,3 milioni di euro così ripartiti: 18 milioni per l'annualità 2023; 22,3 milioni per l'annualità 2024 (inclusi gli ulteriori 2,36 milioni di euro di stanziamento aggiuntivo); 12 milioni messi a bando nel 2025. Con questi 52,3 milioni è stato possibile finanziare, complessivamente, interventi in 423 Comuni. Oggi, sottolinea il Mit, grazie alle ulteriori risorse stanziate con il decreto-legge "commissari" è possibile finanziare 292 nuovi interventi per un valore complessivo di 40 milioni di euro, attraverso lo scorrimento della graduatoria già approvata delle istanze presentate nel 2025 del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni", destinato ad interventi (di importo massimo di 150mila euro) di messa in sicurezza e manutenzione di strade nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. In tre anni, rileva il ministero si arriva alla cifra di 92,3 milioni di euro destinati a 715 Comuni. Si tratta di "un'attenzione mai vista prima, da parte del Mit, per le piccole realtà locali". "Soddisfazione" del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per il quale la sicurezza stradale è un percorso virtuoso che passa anche attraverso strade più sicure e che va portato avanti nonostante il contesto internazionale poco favorevole con conseguente aumento dei prezzi delle materie prime. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà pubblicato il bando per l'anno 2026, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, che consentirà ai piccoli Comuni che non hanno beneficiato finora di alcun finanziamento di presentare apposita istanza.