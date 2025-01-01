Ancora incendi nel Vco, vigili impegnati in sei località

Sono durate tutta la notte e sono tutt'ora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere un incendio di vegetazione scoppiato nell'area di monte Zuoli, nel territorio di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola). Le fiamme si sono sviluppate in prossimità di una linea elettrica di media tensione sulla quale, probabilmente a causa del forte vento, è caduto un albero. Oltre a quello di Omegna sono diversi i roghi scoppiati nel territorio provinciale nella giornata di ieri: a Foppiano (Formazza) e a Crevoladossola è stato necessario l'intervento dell'elicottero regionale; a Pogallo, all'interno del Parco nazionale della Val Grande, è intervenuto l'elicottero Drago decollato da Torino; in valle Anzasca si segnala un incendio in una prateria a Calasca Castiglione e un punto di fumo nel territorio di Bannio Anzino, in località monte Scarpignano. Sempre nelle scorse ore si è riattivato un fronte nell'incendio di monte Limidario, in valle Cannobina vicino al confine con la Svizzera, già colpito dai roghi nei giorni scorsi: è stato necessario il passaggio di un canadair.