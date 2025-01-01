Molinari (Lega), in Piemonte 6 mln a piccoli Comuni per manutenzione strade

"In Piemonte arriveranno dal Mit oltre sei milioni del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli comuni, quelli con meno di 5.000 abitanti, grazie allo scorrimento della graduatoria del bando 2025 che ha permesso di sbloccare nuovi interventi. Risorse fondamentali, soprattutto per le piccole realtà della nostra regione che grazie a questa misura fortemente voluta dal ministro Salvini potranno garantire interventi immediati e improcrastinabili di manutenzione e messa in sicurezza, senza togliere i fondi a propria disposizione per rispondere a tutte le esigenze dei propri territori". Lo annuncia Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario regionale del partito. "Il Piemonte - sottolinea - è tra le regioni che più beneficia di questo provvedimento. Si potranno realizzare 43 interventi per lavori di messa in sicurezza e ripristino di tratti stradali, sistemazione di strade e piazze comunali, manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali e di tratti di viabilità, rifacimento dell'asfalto, sistemazione dei fossi, lavori per la viabilità ciclopedonale e le fermate degli autobus. Ancora una volta la Lega e il ministro Matteo Salvini, che ringraziamo per aver allargato la platea dei piccoli comuni interessati da questa misura, dimostrano grande attenzione ai territori piemontesi che hanno bisogno di pieno sostegno da parte del governo". I comuni interessati sono Chiusano d'Asti, Coazzolo, Piatto, Valmacca, Boccioleto, Voltaggio, Ponzano Monferrato, Mezzenile, Locana, Serralunga di Crea, Chiusa di San Michele, San Martino Alfieri, Borgiallo, Ceres, Mombaldone, Niella Belbo, Berzano di Tortona, Lauriano, Cannero Riviera, Pareto, Borgomasino, Rive, Piedicavallo, Ronsecco, Occimiano, Casteldelfino, Buriasco, Pinasca, Villafranca Piemonte, Mandello Vitta, Cintano, San Maurizio D'Opaglio, Ozzano Monferrato, Anzola D'Ossola, Cocconato, Tagliolo Monferrato, Gaiola, Ghemme, Olcenengo, Palazzo Canavese, Cassinasco, Villata.