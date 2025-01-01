Continuano gli incendi in Valsesia, fiamme circondano un rifugio

E' allarme in Valsesia (Vercelli) per gli incendi che continuano a interessare la zona tra Boccioleto, Cravagliana e Rima. Da questa mattina il fumo ha circondato il rifugio Spanna Osella, situato nel territorio del Comune di Varallo. L'immobile, ha evidenziato il presidente dell'Unione Montana Comuni della Valsesia e sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta, non è a rischio, in quanto le fiamme sono basse e non c'è vegetazione attorno. Il grosso dell'incendio rimane dietro sul versante nord. Una squadra di vigili del fuoco e dell'Aib è stata immediatamente elitrasportata e da questa mattina i mezzi aerei stanno lanciando acqua nella zona. A Rima permane del fumo, e anche in questo caso le squadre si stanno muovendo per le bonifiche.