Caldo record da Nord a Sud, lunedì 25 città col bollino rosso

Caldo record dal Nord al Sud dell'Italia: se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città: Messina e Reggio Calabria. Domani le 23 città col bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste. Lunedì 3 agosto si aggiungeranno anche Ancona e Bari.