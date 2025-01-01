Vandali in azione nella sede della Lega a Novi Ligure

Atto vandalico nella notte tra venerdì e sabato nella storica sede di Novi Ligure (Alessandria) della Lega. Gli sconosciuti, servendosi probabilmente di spranghe o martelli, hanno rotto i vetri della porta e, una volta nel locale, hanno aperto armadi e frigorifero, rovesciato sedie. Solidarietà è stata espressa dal sindaco, Rocchino Muliere (Pd). "A chi pensa di intimidirci- commenta Edoardo Moncalvo, segretario cittadino Lega - rispondiamo con la forza dei nostri valori e delle idee. Devastare uno spazio di partecipazione politica è un gesto ignobile, un attacco antidemocratico figlio dell'odio di chi non ha argomenti e sa usare solo la violenza. Andremo avanti a testa alta, tra la gente e per la gente". Nelle vie vicine sono attive diverse telecamere "e - aggiunge Giacomo Perocchio, capogruppo in Consiglio comunale e consigliere provinciale - siamo certi le forze dell'ordine faranno quanto necessario per risalire ai responsabili". Massima solidarietà ai militanti novesi dal segretario provinciale Lino Pettazzi, "nella certezza i responsabili saranno individuati e puniti". "Il confronto democratico - - conclude l'assessore regionale Enrico Bussalino - si fonda sul rispetto delle idee, mai sulla violenza o sull'intimidazione. Episodi come questo devono essere condannati senza alcuna ambiguità".