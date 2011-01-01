Quattro giovani fuori strada con l'auto, muore una 22enne di Nichelino

Una giovane di 22 anni residente a Nichelino, nel Torinese, è deceduta la scorsa notte in seguito a un incidente stradale a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo. Era a bordo di una Renault Clio, assieme ad altri tre giovani. Il conducente dell'auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Cave, nella frazione Montoso. Il veicolo ha colpito un muro di contenimento, poi ha terminato la propria corsa sbattendo contro il pilastro di un cancello. Le condizioni della ragazza sono apparse immediatamente gravissime. Il personale medico del 118 è intervenuto provando a rianimare la giovane per diversi minuti, ma senza esito positivo. Gli altri tre occupanti sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino. Sono intervnuti, oltre al 118 e alla Croce Verde, i carabinieri e i vigili del fuoco.