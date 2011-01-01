Marrone-Binzoni (FdI), "2,5 milioni per Cesana alla Regione è tutela territorio"

"Con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, la Regione Piemonte conferma la propria attenzione concreta verso la montagna e i suoi territori. Lo stanziamento di 2,5 milioni di euro destinato al Comune di Cesana Torinese consentirà di realizzare gli interventi necessari a limitare l'impatto del cantiere del nuovo Club Med, evitando gravi ripercussioni sulla continuità del comprensorio sciistico della Via Lattea e sulla prossima stagione invernale". Lo dichiarano il Vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Piemonte, Alessandra Binzoni. "Si tratta - proseguono - di un investimento nell'interesse dell'intero territorio, delle attività economiche, delle strutture ricettive, dei lavoratori e delle famiglie che vivono di turismo montano e che lottano ogni giorno contro la desertificazione".