Giachino (Sì Tav), "come sono entrati black bloc dall'estero tra No Tav?"

"Siamo soddisfatti del flop odierno della preannunciata iniziativa dei Centri sociali No Tav, siamo soddisfatti che i valligiani che sono stati zitti per anni finalmente prendano coraggio a denunciare i danni di una lotta violenta e cieca, ma una domanda sugli scontri di sabato scorso non possiamo non porcela, 'Come hanno potuto entrare nel nostro Paese tanti black bloc esteri?'". A dirlo, in una nota, è Mino Giachino, Sì Tav Sì Lavoro. "Per difendere la Tav noi Sì Tav - aggiunge - ci stiamo organizzando per scendere nuovamente in piazza il 27 settembre prossimo, ma vorremmo che tutte le istituzioni si convincessero che i ritardi nella costruzione dell'opera danneggiano la economia del Paese non creano i posti di lavoro così necessari , peggiorando la situazione sociale e determinano anche un forte aumento dei costi di realizzazione dell'opera. La Tav è un'opera di interesse strategico nazionale e il Governo, Giorgia Meloni in testa, e il Parlamento debbono fare di tutto per terminarla celermente".