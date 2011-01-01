UniCredit finanzia nuova sede sostenibile di Cap Nord Ovest

UniCredit ha perfezionato un finanziamento Futuro Sostenibile Plus di 4 milioni di euro a favore del Consorzio Agrario delle Provincie del Nord Ovest (Cap Nord Ovest), realtà di riferimento per il comparto agricolo del Nord Ovest italiano. Fondato a Cuneo nel 1936, il Consorzio opera oggi in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta attraverso una rete di circa 60 punti vendita, generando un volume d'affari di circa 300 milioni di euro. L'operazione consentirà la realizzazione della nuova sede operativa di Cavour (Torino), per la quale UniCredit è l'unico istituto finanziatore. Il progetto rappresenta un importante intervento di rigenerazione territoriale e sostenibilità ambientale: la nuova struttura sorgerà in un'area periferica, contribuendo a ridurre traffico, rumore ed emissioni legati ai mezzi agricoli, oltre a migliorare l'efficienza logistica per soci e clienti. L'attuale sede storica sarà demolita e l'area riqualificata con la realizzazione di un nuovo complesso residenziale progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale. "Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a sostenere gli investimenti che promuovono uno sviluppo più sostenibile dei territori e delle filiere produttive strategiche per il Paese", spiega Paola Garibotti, regional manager Nord Ovest di UniCredit. "La condivisione dei valori di sostenibilità con Cap Nord Ovest e la possibilità di affiancare ancora una volta una realtà di riferimento per il mondo agricolo - aggiunge - ci rendono particolarmente orgogliosi di questo finanziamento. Si tratta di un progetto che coniuga crescita, innovazione, efficienza operativa e attenzione all'ambiente, generando benefici concreti per le comunità locali e per l'intera filiera agricola". "Il rispetto per le persone, l'ambiente e le norme, l'unione dei territori, l'innovazione come leva di sviluppo e la valorizzazione delle produzioni agricole attraverso progetti di filiera rappresentano i valori che guidano ogni giorno l'operato di Cap Nord Ovest", afferma Adriano Cavallito, presidente della cooperativa.