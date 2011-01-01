Bussone (Aiel), un'occasione persa il piano regionale qualità dell'aria

"L'approvazione delle modifiche al Piano regionale per la qualità dell'aria (Prqa) rappresenta, per molti aspetti, un'occasione mancata. Aiel ha partecipato con spirito costruttivo alla consultazione pubblica, presentando osservazioni tecniche ed emendamenti finalizzati a mantenere inalterati gli obiettivi di riduzione delle emissioni, evitando però misure prive di un adeguato fondamento tecnico-scientifico e con pesanti ricadute economiche su cittadini e imprese. Tali proposte non sono state recepite". Lo afferma in una nota Marco Bussone, presidente di Aiel - Associazione italiana energia dal legno, commentando il recente aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria della Regione Piemonte. "Particolarmente preoccupante - spiega - è l'introduzione di misure che penalizzano indistintamente intere categorie di prodotti, anziché valorizzare le loro prestazioni ambientali. Negli ultimi anni il settore italiano delle stufe e delle caldaie a biomassa ha investito ingenti risorse in ricerca, sviluppo e innovazione, realizzando generatori caratterizzati da emissioni drasticamente inferiori rispetto al passato e conformi ai più elevati standard nazionali ed europei. Ignorare questi risultati significa disincentivare proprio quelle imprese che hanno investito nell'innovazione e nella sostenibilità. Il rischio concreto è quello di rallentare il naturale ricambio del parco impianti".