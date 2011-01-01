Completata la squadra di governo della Provincia di Asti

Il presidente della Provincia di Asti, Simone Nosenzo, ha firmato il decreto che completa l'assetto di governo dell'ente, nominando Davide Migliasso vicepresidente e distribuendo le deleghe amministrative ai consiglieri. A Migliasso vanno le competenze su trasporti, agricoltura, sanità, sicurezza, polizia provinciale, caccia e pesca. Tra i consiglieri delegati, Ivan Ferrero gestirà Pnrr, scuole e patrimonio; Tiziana Gaeta istruzione, pari opportunità e coesione sociale; Luigi Gallareto bilancio, stazione unica appaltante e aree interne; Anna Macchia ambiente e transizione ecologica; Calogero Mancuso turismo, sport, Unesco e cultura; Davide Massaglia viabilità, lavori pubblici e protezione civile. Completano il Consiglio Mauro Bosia, Andrea Gamba e Alessandro Negro. "La Provincia di Asti è oggi pienamente operativa - dichiara Nosenzo -. Abbiamo costruito una squadra che unisce competenze, esperienza e rappresentanza del territorio, per un'azione amministrativa efficace e vicina ai Comuni".