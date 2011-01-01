Completata la squadra di governo della Provincia di Asti

13:25 Lunedì 03 Agosto 2026

Il presidente della Provincia di Asti, Simone Nosenzo, ha firmato il decreto che completa l'assetto di governo dell'ente, nominando Davide Migliasso vicepresidente e distribuendo le deleghe amministrative ai consiglieri. A Migliasso vanno le competenze su trasporti, agricoltura, sanità, sicurezza, polizia provinciale, caccia e pesca. Tra i consiglieri delegati, Ivan Ferrero gestirà Pnrr, scuole e patrimonio; Tiziana Gaeta istruzione, pari opportunità e coesione sociale; Luigi Gallareto bilancio, stazione unica appaltante e aree interne; Anna Macchia ambiente e transizione ecologica; Calogero Mancuso turismo, sport, Unesco e cultura; Davide Massaglia viabilità, lavori pubblici e protezione civile. Completano il Consiglio Mauro Bosia, Andrea Gamba e Alessandro Negro. "La Provincia di Asti è oggi pienamente operativa - dichiara Nosenzo -. Abbiamo costruito una squadra che unisce competenze, esperienza e rappresentanza del territorio, per un'azione amministrativa efficace e vicina ai Comuni".

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