Cnh Industrial, nel trimestre utile in calo e ricavi in crescita

Cnh Industrial ha registrato, nel secondo trimestre 2026 un utile netto di 141 milioni di dollari, con un utile base e diluito per azione pari a 0,11 dollari, rispetto a un utile netto di 217 milioni di dollari e a un utile base e diluito per azione di 0,17 dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto adjusted del secondo trimestre 2026 è stato pari a 161 milioni di dollari, rispetto ai 216 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi consolidati del secondo trimestre sono stati pari a 4,80 miliardi di dollari, mentre i ricavi netti delle Attività Industriali hanno raggiunto 4,14 miliardi di dollari, entrambi in crescita rispetto al secondo trimestre del 2025. Nel trimestre, il flusso di cassa netto generato dalle attività operative è stato pari a 145 milioni di dollari, mentre il free cash flow delle Attività Industriali si è attestato a 150 milioni di dollari. "I risultati del secondo trimestre riflettono l'esecuzione disciplinata della nostra strategia da parte del team Cnh in un mercato che continua a trovarsi nella fase più bassa del ciclo agricolo", spiega Gerrit Marx, ceo di Cnh. "Nonostante le condizioni del settore, abbiamo registrato una crescita dei ricavi su base annua e continuato a progredire sulle nostre priorità strategiche, tra cui qualità, approvvigionamenti, efficienza operativa e consolidamento della rete dei concessionari. Sebbene la redditività degli agricoltori rimanga sotto pressione, osserviamo segnali incoraggianti nel ciclo di rinnovo delle macchine agricole, tra cui la normalizzazione delle scorte presso i concessionari, tra cui la normalizzazione delle scorte presso i concessionari, l'invecchiamento del parco macchine e un rapporto più equilibrato tra i prezzi delle attrezzature nuove e usate. Restiamo concentrati nel supportare oggi la nostra rete di concessionari e i nostri clienti, continuando al contempo a investire nei nostri prodotti e nelle tecnologie che rafforzeranno Cnh nel prossimo ciclo di mercato".