Cirio e Chiarelli, Bottari Lattes protagonista della vita culturale

"Con la scomparsa di Caterina Bottari Lattes il Piemonte perde una figura di straordinaria sensibilità e una protagonista della vita culturale della nostra regione e dell'Italia intera. Grazie alla sua visione, alla sua determinazione e al profondo amore per l'arte e la letteratura, ha saputo trasformare la Fondazione Bottari Lattes in un punto di riferimento di rilievo nazionale e internazionale, capace di valorizzare il patrimonio culturale piemontese e di creare occasioni di incontro, confronto e crescita". È il commento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore alla Cultura Marina Chiarelli. "Il suo impegno ha lasciato un segno profondo - sottolineano Cirio e Chiarelli - non solo attraverso mostre, premi letterari e iniziative culturali di altissimo livello, ma anche nella costante attenzione rivolta alle nuove generazioni, affinché potessero avvicinarsi alla cultura come strumento di libertà, conoscenza e futuro. Alla famiglia alla Fondazione rivolgiamo il più sincero cordoglio della Regione Piemonte, con la gratitudine per l'eredità culturale e umana che Caterina Bottari Lattes lascia alla nostra comunità. Il suo esempio continuerà a vivere nelle tante iniziative che ha ideato e sostenuto che continueranno ad essere prezioso patrimonio del Piemonte e dell'Italia".