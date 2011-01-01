A Cortemilia in Alta Langa la 72esima Fiera Nazionale della Nocciola

Nell'Alta Langa torna protagonista la Nocciola Piemonte Igp, eccellenza riconosciuta a livello internazionale alla quale è dedicata la 72esima Fiera Nazionale della Nocciola in programma a Cortemilia dal 22 al 30 agosto. L'evento è stato presentato oggi a Torino alla presenza del governatore del Piemonte Alberto Cirio e degli assessori regionali all'Agricoltura, Paolo Bongioanni, e alla Montagna, Marco Gallo. La Nocciola Tonda Gentile, prodotto simbolo dell'Alta Langa, trova nell'area di Cortemilia le condizioni ambientali ideali per sviluppare caratteristiche uniche di qualità, aroma e versatilità. Intorno alla nocciola si è sviluppata una filiera composta da produttori agricoli, cooperative, aziende di trasformazione e realtà imprenditoriali che hanno saputo costruire un modello virtuoso capace di unire tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio. "Sposare un prodotto tradizionale con il territorio di cui è espressione, di cui ha plasmato nel tempo paesaggio, saperi ed economia - afferma Cirio, con i due assessori - è una strada sulla quale il Piemonte punta con sempre maggiore determinazione. La nostra Regione vanta da sola un quarto di tutte le produzioni agroalimentari a denominazione d'Italia, e la Nocciola Tonda Gentile Igp è ritenuta la migliore al mondo per qualità. La Regione Piemonte oggi la sta portando nel mondo come ambasciatrice dei nostri sapori. Venire a scoprirla nella sua piccola capitale, nel cuore del paesaggio Patrimonio Unesco, è un'opportunità che va incoraggiata e sostenuta". Il sindaco di Cortemilia, Marco Zunino, annuncia "un programma ricco di appuntamenti dedicati alla nocciola, all'enogastronomia, alla cultura e all'intrattenimento". La Fiera collabora con le Regioni Valle d'Aosta, Liguria e Veneto, che negli anni hanno contribuito a costruire una rete di promozione e confronto tra realtà territoriali diverse, unite dalla tutela delle produzioni tipiche. Novità di quest'anno, il gemellaggio con il Trentino.