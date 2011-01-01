Torino celebra Dario Argento, torna il Torino d'Argento Tour Locations

Una giornata interamente dedicata al cinema di Dario Argento, tra passeggiate nei luoghi che hanno fatto la storia del thriller italiano, incontri con gli ospiti del film Occhiali Neri, approfondimenti e la tradizionale cena con il premio per l'argentiano dell'anno. È questo il programma del Torino d'Argento Tour Locations, che torna domenica 6 settembre con un'edizione speciale dedicata all'ultimo lungometraggio del Maestro. L'iniziativa accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle location torinesi utilizzate da Dario Argento nel corso della sua carriera, offrendo un viaggio tra cinema e città attraverso alcuni dei luoghi più iconici apparsi nei suoi film. Ospiti della giornata saranno Mario Pirrello, tra i protagonisti di Occhiali Neri, e Antonio Tentori, sceneggiatore e storico collaboratore di Dario Argento, oltre che uno dei maggiori studiosi italiani del cinema di genere. Durante il percorso verranno visitate le location dei sette film girati a Torino: Il gatto a nove code, 4 mosche di velluto grigio, Profondo rosso, Non ho sonno, Ti piace Hitchcock?, La terza madre e Giallo. Un itinerario che negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati del regista e per chi desidera riscoprire Torino attraverso il grande cinema. La partecipazione al tour è a offerta libera e comprende anche la tavola rotonda con gli ospiti, in programma alle ore 18, dedicata a Occhiali Neri e all'opera di Dario Argento. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazzale Duca d'Aosta, di fronte al Politecnico di Torino. Da lì partirà una lunga passeggiata che attraverserà la città seguendo le tracce lasciate dal regista nei suoi film. Gli organizzatori, Pupi Oggiano e Gabriele Farina, consigliano ai partecipanti di indossare abbigliamento e calzature comode e invitano tutti al massimo rispetto dei luoghi visitati. La giornata si concluderà con una cena alla quale prenderanno parte anche Mario Pirrello e Antonio Tentori. Nel corso della serata si svolgerà inoltre il tradizionale quiz, quest'anno dedicato a Occhiali Neri: il vincitore riceverà il premio direttamente dalle mani di Mario Pirrello. Per partecipare all'intera giornata è sufficiente presentarsi domenica 6 settembre alle 9 in piazza le Duca d'Aosta a Torino.