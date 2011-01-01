Confesercenti, oggi impianti Eni a secco a Torino e provincia

"Ci risiamo. Rete Eni allo stremo, decine di impianti a marchi Eni di Torino e provincia lasciati a secco. Oggi la base logistica di Volpiano è rimasta chiusa per non si sa quale problema tecnico e dunque molte stazioni di servizio della città è della provincia non sono state rifornite determinando disagi sia ai gestori delle stazioni costretti a perdere una giornata di lavoro loro malgrado, sia agli automobilisti magari in partenza o di ritorno dalle vacanze". Lo afferma, in un comunicato Confesercenti. "Questo tipo di disagio - aggiunge - non è un caso isolato; già ad inizio anno si presentava lo stesso problema. Inoltre giungono da diverse parti d'Italia notizie di analoghi problemi; in Lazio, Emilia e Veneto i disagi paiono addirittura più gravi e persistenti. Se anche domani i rifornimenti rriprendessero, si sovrapporrebbero a quelli già programmati; non sarà comunque una giornata facile". "Il comparto è allo stremo, tra continui rialzi di prezzo, provvedimenti di riduzione delle accise inefficaci e perpetui disagi logistici. A pagarne le dirette conseguenze sono i gestori delle stazioni lasciati a secco e i consumatori che se trovano il prodotto lo pagano comunque oltre i 2 euro. Eni non può più rimanere indifferente rispetto a una situazione sempre più insostenibile" dice, Vincenzo Nettis, presidente di Confesercenti.