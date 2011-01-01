Operazione antidroga nel Torinese, sette arresti in 24 ore

Una piantagione di marijuana con 1.600 piante, oltre tre chili di cocaina e sette persone arrestate in 24 ore. È il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Torino tra Cumiana, nel Pinerolese, e Bardonecchia. L'intervento più rilevante è stato eseguito a Cumiana, dove i carabinieri hanno scoperto una piantagione composta da quattro serre dopo che due militari della locale stazione, liberi dal servizio, avevano avvertito un forte odore di marijuana provenire da un'area periferica del paese. Le successive indagini della sezione operativa della Compagnia di Pinerolo hanno portato al sequestro di circa 15 chilogrammi di infiorescenze di marijuana già essiccate e confezionate, di 1.600 piante in fase di essiccazione, per un peso complessivo di circa 700 chilogrammi, e di materiale utilizzato per la coltivazione e il confezionamento della sostanza. Nel corso della perquisizione è stata inoltre trovata una carabina calibro 357 Magnum, risultata rubata una decina di anni fa nel Canavese. Cinque persone, un sessantenne proprietario dell'area, due torinesi di 25 e 50 anni e due cittadini albanesi di 44 e 46 anni, tutti con precedenti di polizia, sono state arrestate e accusate, a vario titolo, di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Su disposizione della procura di Torino sono state trasferite in carcere. Altri due arresti sono stati eseguiti a Bardonecchia, nel piazzale del traforo del Frejus. Durante un controllo a un'auto con targa spagnola, i carabinieri hanno sequestrato 3,345 chilogrammi di cocaina suddivisi in panetti. In manette sono finiti il conducente, un quarantenne di origine romena, e la donna che viaggiava con lui, con accuse di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.