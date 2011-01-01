Una persona investita da un treno nel Torinese, è grave

Una persona è stata investita da un treno a Trofarello (Torino). L'incidente è avvenuto all'altezza di un passaggio a livello, in via Torino. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. L'équipe regionale del servizio di elisoccorso ha trasportato la persona ferita al Cto di Torino. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8. Per consentire i soccorsi e gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla tratta tra Chieri e Trofarello. Sul posto anche le forze dell'ordine e i tecnici di Rfi.