In un mese 28 arresti nei controlli di polizia a Torino

Ventotto arresti, 23 denunce e oltre 10 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati. È il bilancio dei controlli svolti dalla polizia di Stato nell'ultimo mese nei quartieri Barriera Milano, Aurora e Mirafiori, a Torino, nell'ambito del piano predisposto dalla questura contro la criminalità diffusa e il traffico di droga. Complessivamente sono stati impiegati 2.531 equipaggi delle volanti e dei commissariati, affiancati da 94 pattuglie del reparto prevenzione crimine Piemonte. Nel corso delle attività sono state identificate e controllate 767 persone, arrestate 28, denunciate 23, accompagnati in questura 12 cittadini stranieri, controllati 94 veicoli e 16 esercizi pubblici. Sequestrati inoltre 10,795 chilogrammi di sostanze stupefacenti. I servizi si sono concentrati nei quartieri Aurora e Barriera Milano e, nella zona sud della città, nell'area di piazza Bengasi, corso Unione Sovietica, Giardini Battistini e Parco Colonnetti, anche sulla base delle segnalazioni pervenute tramite l'applicazione YouPol. Nel corso dei controlli sono stati emessi 53 ordini di allontanamento e 18 Dacur (divieto di accesso alle aree urbane). Le verifiche amministrative hanno inoltre portato a sanzioni per complessivi 53.500 euro e alla sospensione dell'attività di quattro esercizi commerciali. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale: sono stati controllati 74 veicoli e 37 monopattini, tre dei quali sequestrati con contestuali sanzioni amministrative per complessivi 5.300 euro.