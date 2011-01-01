Rogo boschivo nell'Alessandrino, focolai monitorati
Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio a Mornese (Alessandria) divampato nel tardo pomeriggio del 2 agosto nell'area boschiva in zona Pianoni. Al momento i vigili del fuoco devono tenere sotto controllo i focolai attivi. Dal Comune, attraverso i social, viene ribadito il divieto assoluto di accesso - pedonale e carrabile - in via San Carlo "per permettere lo svolgimento delle operazioni ed evitare situazioni di pericolo. Da domenica è stata disposta l'evacuazione di un solo nucleo familiare". Resta valido l'invito alla massima cautela.