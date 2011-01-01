Per una settimana fino a 39°C in città, afa anche di notte

Per almeno una settimana si registreranno fino a 39°C in città, afa anche di notte e pochi temporali di calore. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Anche se nel prossimo weekend - afferma - è previsto un lievissimo calo termico, passeremo dai 39 ai 36 gradi , all'atto pratico, a causa dell'elevata umidità, per il nostro corpo, cambierà ben poco". Fino a venerdì su tutto lo stivale domineranno afa, notti sub tropicali (temperature che non scendono mai sotto i 25°C) e termometri pomeridiani che raggiungono fino ai 39°C. Infine il caldo intenso scatenerà frequenti temporali pomeridiani, localmente anche molto intensi, a ridosso di Alpi e Appennini. Questa instabilità subirà un leggero incremento durante il weekend. Nel dettaglio: - Martedì 4. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo con instabilità sull'Appennino. Al Sud: sole e caldo, qualche acquazzone in Appennino. - Mercoledì 5. Al Nord: soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo. - Giovedì 6. Al Nord: soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo. -Tendenza: anticiclone sempre protagonista ad oltranza, possibile leggera flessione delle temperature al Nord con temporali nel weekend.