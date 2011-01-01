Urtato da un treno a Torino, il ferito è un giovane di 22 anni

È un giovane di 22 anni la persona urtata questa mattina, poco dopo le 8, da un treno all'altezza del passaggio a livello di via Torino, a Trofarello, nel Torinese. Il giovane è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino. Al termine degli accertamenti diagnostici, gli è stata riscontrata una contusione al ginocchio sinistro. Rispetto a quanto appreso in un primo momento, le sue condizioni non sono quindi gravi: la prognosi è di circa sette giorni. Intanto procedono le indagini per ricostruire quanto accaduto. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia ferroviaria e, a quanto si apprende, dagli accertamenti è emerso che si è trattato di un episodio accidentale. Ancora da chiarire perché il giovane si trovasse all'interno del passaggio a livello, che aveva le sbarre regolarmente abbassate.