Lega presenta ddl che istituisce reato "terrorismo di piazza"

"Nessuna marcia indietro contro chi mette a ferro e a fuoco le città. La Lega ha presentato anche al Senato un disegno di legge per istituire il reato di terrorismo di piazza. I fatti delle ultime settimane non sono manifestazioni, ma veri e propri assalti organizzati allo Stato. Quello accaduto in Val di Susa, a Chiomonte e San Didero, è guerriglia pura: oltre 500 incappucciati, vestiti di nero, con caschi e maschere antigas, hanno attaccato camionette di Carabinieri e Guardia di Finanza a colpi di pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali. Circa 60 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri sono rimasti feriti. Per contenere l'assalto sono serviti centinaia di uomini delle Forze dell'Ordine. Pochi giorni prima, a Bologna, altri 70 poliziotti sono rimasti feriti durante una guerriglia urbana nel centro della città. Si tratta di azioni mirate per sovvertire l'ordine pubblico: alla luce di questi avvenimenti, vogliamo insistere sul tema, aprendo il dibattito anche al Senato con una proposta parallela a quella presentata alla Camera". Così i parlamentari della Lega Igor Iezzi ed Erika Stefani, firmatari delle proposte di legge rispettivamente alla Camera e al Senato. "Il diritto di manifestare è sacro, ma tirare pietre, razzi e bombe carta ai poliziotti non è dissenso: è un attacco criminale alle istituzioni e alla sicurezza di tutti i cittadini. Con questo ddl ribadiamo un principio semplice: chi tocca un poliziotto tocca lo Stato, e lo Stato risponde. Auspichiamo sia velocizzato l'iter in uno dei due rami del Parlamento. La Lega sarà sempre dalla parte di chi ogni giorno garantisce la sicurezza degli italiani", concludono.