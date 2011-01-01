In Piemonte estate positiva per l'agriturismo

Luglio ha confermato la forte attrattività delle vacanze in campagna, agosto si presenta con ottime prospettive e settembre, con l'arrivo dell'autunno, lascia intravedere un intenso prolungamento della stagione turistica, complici le elevate temperature. È un'estate positiva per gli agriturismi piemontesi, sostenuti da una domanda che continua a premiare la qualità dell'accoglienza rurale. Lo sottolinea la Confagricoltura del Piemonte, riferendo che secondo Agriturist il Piemonte si conferma tra le Regioni italiane meglio posizionate nel settore, con le sue oltre 1.450 aziende agrituristiche autorizzate pari al 5,5% del totale nazionale. "Le prenotazioni registrate finora - dichiara Lorenzo Morandi, presidente di Agriturist Piemonte - confermano la solidità dell'offerta agrituristica piemontese. Cresce la richiesta di soggiorni che consentano di vivere esperienze autentiche, immerse nella natura, a contatto con le aziende agricole e con le produzioni tipiche. Il nostro territorio può offrire tutto questo grazie a un patrimonio di imprese che negli ultimi anni ha investito nella qualità dell'accoglienza". Le preferenze dei visitatori si orientano infatti sempre più verso soggiorni che affiancano all'ospitalità visite in cantina con degustazioni, escursioni, trekking, cicloturismo, attività per le famiglie e scoperta delle produzioni tipiche. Quanto all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piscine, il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia rimarca che "la sicurezza degli ospiti è una priorità assoluta". "Chiediamo però - afferma Allasia - che gli adeguamenti previsti possano essere realizzati con tempi compatibili con l'attività delle imprese, evitando di gravare sulle aziende proprio durante il periodo di massima operatività della stagione turistica".