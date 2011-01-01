Novara, medico di base picchiato in ambulatorio da un paziente

Un medico di base è stato picchiato in ambulatorio da un paziente a Cerano in provincia di Novara. Lo fa sapere l'Ordine dei medici, secondo cui "questa volta si è passato il segno". "Il medico - spiega il presidente dell'Ordine dei medici di Novara, Federico D'Andrea - ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dopo essere stato malmenato dal paziente. Il fatto è accaduto nell'ambulatorio del dottor Mauro Porzio, durante l'orario di visita. Il paziente in precedenza aveva chiesto un farmaco e il medico gli aveva ricordato che, in base alle nuove normative, doveva essere pagato a differenza del passato. Il paziente si è poi ripresentato nello studio, dove prima ha aggredito verbalmente il dottor Porzio, e poi è passato alle vie di fatto colpendolo con schiaffi e rompendogli gli occhiali. Il medico, in stampelle dopo un precedente intervento, non è riuscito a difendersi: gli altri pazienti in attesa lo hanno sostenuto e poi hanno chiamato l'ambulanza e le forze dell'ordine. Al Pronto soccorso sono stati riscontrate lesioni guaribili in pochi giorni". "E' l'ennesima conferma - rimarca D'Andrea - di una situazione sempre più insostenibile. A fine 2018 l'Ordine aveva proposto ai colleghi un questionario sul tema, e il 36% aveva risposto di essere stato oggetto di minacce e aggressioni. Sono passati 8 anni e la situazione è, se possibile, ancora peggiorata. Dopo questo episodio - rimarca - è necessario che chi ne ha la competenza trovi le soluzioni".